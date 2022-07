Drei Monate Tempo 30

Auf mehreren Hauptverkehrsstraßen in Offenburg gilt von diesem Donnerstag an drei Monate lang testweise Tempo 30. Die Stadt Offenburg hofft, dass der Verkehr damit besser fließt, dass es weniger Unfälle gibt und dass die Anwohner nicht mehr so viel Lärm ertragen müssen. Der Test ist ein Teil des Offenburger Masterplans "Verkehr 2035". Die Menschen sollen dabei mit einbezogen werden. Sie sollen sich bei der Stadt melden und über ihre Erfahrungen berichten. Die Stadt selbst will kontrollieren, ob sich die Verkehrsteilnehmer an die neuen Regeln halten.