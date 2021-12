Autobahn 98: Abschnitt mit Herrschaftsbucktunnel eröffnet

per Mail teilen

Am Montagmittag ist der vierte Abschnitt der A98 bei Rheinfelden (Kreis Lörrach) für den Verkehr frei gegeben worden. Auf eine feierliche Eröffnung wurde wegen Corona verzichtet. Knapp drei Kilometer lang ist der vierte Abschnitt der Hochrhein-Autobahn. Er verbindet das Autobahn-Dreieck Hochrhein mit der Anschlussstelle Rheinfelden-Ost. Kernstück ist der knapp 500 Meter lange Herrschaftsbucktunnel. Zwölf Jahre wurde an der vierten Teilstrecke der Hochrhein-Autobahn gebaut. Die Kosten beliefen sich auf rund 135 Millionen Euro. Die A98 ist eine der wenigen Autobahnneubauten in Baden-Württemberg. Sie soll künftig die Hochrheinregion mit der A5 verbinden. Als nächstes wird der Streckenabschnitt zwischen Minseln und Schwörstadt gebaut.