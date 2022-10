Fassadenteil in Freiburger Innenstadt abgestürzt

In der Nacht auf Samstag ist eine Stele aus Sandstein vom Gebäude des Kinos Friedrichsbau abgestürzt. Verletzt wurde niemand - die Polizei ermittelt.

An der Kaiser-Joseph-Straße in der Freiburger Innenstadt ist in der Nacht auf Samstag ein Teil einer Fassade eines Gebäudes auf den Gehweg und die Straße gestürzt und dort zerschellt. Betroffen ist das Gebäude des Kinos Friedrichsbau. Obwohl die Gegend auch nachts oft belebt ist, wurde laut Polizei niemand verletzt. Das sei "nur glücklichen Umständen zuzuschreiben", hieß es in einer Mitteilung. Ein Autofahrer überfuhr zwar ein Trümmerteil, das auf der Straße liegengeblieben war. Sein Auto wurde leicht beschädigt, dem Mann selbst passierte aber nichts.

Die zerschellte Stele aus Sandstein liegt am Samstagmorgen noch vor dem Gebäude in der Kaiser-Joseph-Straße in Freiburg. SWR Dinah Steinbrink

Baufälligkeit "unwahrscheinlich"

Die Ursache für das Herabfallen des Teils ist laut Polizei bislang unbekannt. Es handelte sich um eine kleine Steinsäule in Form einer Stele. Insgesamt zwei dieser Ziersäulen waren in etwa fünf Metern Höhe an dem Gebäude, das im Jahr 1906 erbaut wurde, angebracht. Baufälligkeit als Ursache sei nach einer ersten Inaugenscheinnahme "unwahrscheinlich", hieß es. Auf SWR-Anfrage sagte ein Polizeisprecher: "Das Teil kann rein physikalisch eigentlich nicht einfach von alleine abgestürzt sein." Und selbst wenn sich etwas irgendwie von alleine gelöst hätte, dann wäre es nicht da gelandet, wo es gelegen hat. Klettereien an dem Gebäude könne man nicht ausschließen.

Polizei ermittelt

Die Polizei hat die Ermittlungen in dem Fall übernommen. Sie sucht unter anderem Zeugen, die in der Nacht auf Samstag rund um das Kino Friedrichsbau etwas beobachtet haben.