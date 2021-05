per Mail teilen

Tolle Wasserwelten kann man am Mittelmeer erleben und vor der eigenen Haustür - über und unter Wasser. Das alles in Kombination heißt Sea-Trekking: wandern, schwimmen und tauchen.

Auge in Auge mit dem Wels: Nik Linder, André Grabs und Fabio Tunner betreiben Sea-Trekking, auch Tauchwandern genannt. "Es eröffnet sich am Ufer entlang eine Welt, in der andere nicht einfach mal reinspringen beim Vorbeilaufen", beschreibt Apnoetaucher und Weltrekordler André Grabs das Erlebnis.

Der Fernsehbeitrag mit Unterwasserbildern in voller Länge

Immer dabei ist eine spezielle Ausrüstung. Wasserdichte, schwimmende Rucksäcke transportieren alles Wichtige und haben noch eine Funktion. "Der Clou daran ist, dass man sie aufblasen kann. Es ist gleichzeitig auch noch eine Boje", sagt Nik Linder, Spezialist für Sea-Trekking.

Naturschutz hat oberste Priorität

Wer am Fluss entlang wandert oder darin taucht oder schwimmt, sollte keine Spuren hinterlassen. Denn das Tauchwandern ist eine besondere Art, die Schönheit der Natur in all ihren Dimensionen zu erleben.