per Mail teilen

Taucher haben am Donnerstag einen letzten Versuch unternommen, eine vermisste Touristin in Hinterzarten wiederzufinden. Jetzt wurde die Suche nach der 76-Jährigen eingestellt.

Ende Mai ist eine Schweizer Touristin in Hinterzarten (Kreis Breisgau-Hochschwarzwald) spurlos verschwunden. Am Donnerstag haben Taucher jetzt einen letzten Versuch unternommen, die 76-jährige Frau zu finden. Sie suchten zwei Weiher in der Umgebung ab, blieben aber erfolglos. Weitere Suchaktionen wird es laut Polizei nicht mehr geben.

Schweizer Touristin war schlecht zu Fuß

Am Abend des 29. Mai soll die 76-Jährige ihr Hotel in Hinterzarten verlassen haben, wo sie zusammen mit ihrem Ehemann Urlaub gemacht hatte. Noch am Abend wurde sie als vermisst gemeldet.

Laut Polizei sei sie sehr schlecht zu Fuß. Deshalb habe sich die Suche auf die nähere Umgebung von Hinterzarten beschränkt. Die Orte, die sie erreicht haben könnte, seien, so die Polizei am Donnerstag, nun alle intensiv abgesucht worden.

Dass sie mit dem Zug weggefahren ist, halte man für unwahrscheinlich, da die Frau normalerweise nicht alleine mit dem Zug reise. Einzelnen Hinweisen sei die Polizei nachgegangen, aber ohne Ergebnis.

Vier Taucher auf der Suche nach vermisster Frau

Der Schwerpunkt der Suche am Donnerstag waren zwei Weiher in der Nähe der Adlerschanze in Hinterzarten. Vier Taucher suchten im Wasser nach der Vermissten.

Auch im Adlerweiher konnten die Polizeitaucher die vermisste Touristin nicht finden. SWR

Rettungshundestaffeln und Drohnen bei Suche im Einsatz

In den ersten zwei Tagen nach ihrem Verschwinden hatten Polizei, Feuerwehr und Bergwacht gemeinsam nach der Frau gesucht. Dabei wurden Suchhunde und Drohnen mit Wärmebildkameras eingesetzt. Die Suche wurde am Samstag vorerst eingestellt.

Nachdem nun die Weiher abgesucht worden sind, ist die Suche endgültig eingestellt. Neu eingehenden Hinweisen geht die Polizei aber auch weiterhin nach.