Am Sonntagmittag kam es in Freiburg zu einem sexuellen Übergriff. Die Polizei konnte den mutmaßlichen Täter ermitteln: Es handelt sich um einen Insassen der Justizvollzugsanstalt Freiburg.

Nach einem sexuellen Übergriff in einer Tiefgarage in Freiburg am Sonntag, den 15.10.2023, hat die Polizei einen Tatverdächtigen festgenommen. Der 61-Jährige ist bereits wegen Sexualdelikten vorbestraft und befindet sich derzeit in der Justizvollzugsanstalt (JVA) Freiburg in Haft. Zur Tatzeit war er auf Freigang unbegleitet mit dem Fahrrad in der Stadt unterwegs.

Tatverdächtiger soll Frau in Tiefgarage gelockt haben

Nach Angaben der Polizei sprach der Tatverdächtige auf dem Fahrrad am Sonntagmittag eine 26-jährige Frau an. Unter einem Vorwand soll er die Frau zu einer nahegelegenen Tiefgarage im Freiburger Stadtteil Stühlinger gelockt haben. Dort soll es zu einem gewaltsamen sexuellen Übergriff gekommen sein. Die Frau konnte nach Angaben der Behörden flüchten und Passanten auf sich aufmerksam machen. Der Mann konnte zunächst vom Tatort fliehen.

Im Mai 2023 hatte der tatverdächtige Inhaftierte Freigang erhalten

Die Kriminalpolizei Freiburg nahm die Ermittlungen auf und konnte einen Tag später einen 61-jährigen Mann mit deutscher Staatsangehörigkeit als mutmaßlichen Täter identifizieren. Nach derzeitigen Ermittlungen befindet sich der Mann seit 1997 in Haft. Das Landgericht Stuttgart hatte ihn wegen eines Sexualdelikts im Jahr 1996 verurteilt. Seit 2009 ist er ununterbrochen in der Sicherungsverwahrung in der JVA Freiburg.

Freigang zur Probe nach positiven Gutachten

Im Mai dieses Jahres hatten die Behörden dem Mann nach Angaben der Polizei sogenannte "vollzugsöffnende Maßnahmen", also Freigang, gewährt. Der zeitlich befristete Ausgang sollte als Probe dienen für eine mögliche Entlassung aus der Haft. Zwei Sachverständige hatten zuvor positive Gutachten des Tatverdächtigen erstellt. Nun hat die Staatsanwaltschaft Freiburg erneut Haftbefehl gegen den Tatverdächtigen beantragt. Er befindet sich seit Dienstag in Untersuchungshaft.