per Mail teilen

Patrick Erhardt Job fängt da an, wo viele Menschen sich angeekelt abwenden. Der 33 Jahre alte Mann aus Denzlingen arbeitet als Tatort-Reiniger. Blut und Körperfett gehören zu seinem Alltag.

Der Tod hinterlässt manchmal hartnäckige Spuren bis Patrick Erhardt kommt und sie entfernt. Seit fünf Jahren arbeitet er schon als Tatort-Reiniger. Bei einer ganz gewöhnlichen Entrümpelung kam er per Zufall zu diesem Job, denn in der Wohnung war zuvor jemand gestorben. "Da kam ich auf die Idee, das könnte man professionell machen", sagt er.

Wer als Tatort-Reiniger arbeiten will, braucht starke Nerven. Die hat nicht nur Patrick Erhardt, sondern auch seine Partnerin Julia Ketterer, die ihm hin und wieder hilft und mitarbeitet. "Wenn man sich keine Gedanken darüber macht, was da wegputzt, dann geht’s eigentlich", so Ketterer. Und auch Patrick Erhardt selbst, hat kein Problem mit Körperflüssigkeiten: "Ne, Ekel hab ich keinen mehr. Das stört mich nicht. Ist natürlich nicht schön. Aber man macht's und das Ergebnis hinterher, ist dann einfach gut."

Patrick Erhardt geht das Ganze professionell an. Sein Job ist es sauber zu machen. Erst kommt die Polizei, die den Leichen-Fundort untersucht, dann die Bestatter. Wenn diese die Leiche hinausgetragen haben, beginnt für Erhardt das Schrubben. Und zwar alles schön von Hand.

Treten die Körperflüssigkeiten in den Boden ein, kann der Geruch von Verwesung immer wieder kommen. Geronnenes Blut, Körperfett und Fäkalien müssen also erstmal abgekratzt werden. Je mehr, es gelingt durch Wegkratzen zu entfernen, desto geringer der spätere Reinigungsaufwand. 10 bis 15 Stunden dauert es in der Regel bis alles wieder glänzt und keimfrei ist.

Einsames Sterben treibt Tatort-Reiniger um

Viele von Erhardts Freunden können seine Berufswahl nicht nachvollziehen. Das Verwesen, der Geruch, der Ekel - der Kontakt mit dieser Seite des Todes, widert viele Menschen an.

"Mir tun die Personen eigentlich immer leid", sagt Patrick Erhardt. "Nicht grundlos liegt man unbemerkt über Wochen und Monate in einer Wohnung. Es sind immer traurige Hintergründe - auch Messi-Wohnungen. Es muss ja was passiert sein, dass man im Müll lebt oder Sachen hortet." Wenn überhaupt schockiert ihn, die Gleichgültigkeit der Gesellschaft, die das stille, unbemerkte Sterben zulässt. Das treibt ihn manchmal um.

"Warum hat nicht mal einer gefragt, was ist denn los mit ihm? Man liegt da, verwest vor sich hin und irgendwann rufen die Nachbarn an oder Angehörige die Polizei, weil die Maden aus der Tür raus krabbeln." Dieses Bild mit allen Mitteln verschwinden zu lassen, ist Patrick Erhardts Aufgabe und er nimmt sie sehr ernst.