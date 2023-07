Polizei und Deutsche Bahn machen auf die Tricks von Taschendieben an Bahnhöfen und in Zügen aufmerksam. Zum Ferienstart sind sie am Freiburger Hauptbahnhof.

Zum Urlaubsstart nimmt die Zahl der Taschendiebstähle erfahrungsgemäß deutlich zu. An Bahnsteigen sowie in den Zügen sind vermehrt Taschendiebe unterwegs. Um Straftaten zu vermeiden und den Reisenden eine entspannte Ferienzeit zu ermöglichen, sind die Präventionsbeauftragten von Bundespolizei und Deutscher Bahn am Freitag, 28. Juli, mit einem Infostand am Freiburger Bahnhof. Diebe haben es auf Handtaschen und Koffer abgesehen Unterstützt werden sie von sechs bunten Monstern, die verschiedene Täterstrategien symbolisieren. Der Bundespolizist Thomas Schlageter, zuständig für Prävention, erklärt, wie die Taschendiebe häufig vorgehen. Sie seien zum Beispiel als "Beschmutzer", "Scheibenklopfer" oder "Anrempler" unterwegs. Dabei hätten sie es vor allem auf Handtaschen, Handys und Laptops abgesehen, die mit einem "schnellen Griff" erreichbar seien. Aber auch größere Gepäckstücke werden immer wieder gestohlen. Laut Schlageter melden viele Menschen keine Taschendiebstähle. Doch nur so könne die Polizei die Straftaten konsequent nachverfolgen. Bei Reisen: Gepäck im Blick behalten Für Urlauber und andere Bahnreisende heißt es: wachsam sein. Denn meist genügt ein "kurzer Moment der Ablenkung" für einen Diebstahl, so der Präventionsbeauftragte. Ältere Menschen passten mittlerweile meist gut auf ihre Handtaschen und andere Gegenstände auf. Doch gerade junge Menschen werden zur Zielscheibe der Taschendiebe. "Insbesondere die junge Bevölkerung sichert ihre Gegenstände oft nicht ausreichend: Das Handy steckt in der Gesäßtasche und der Rucksack ist geöffnet.." Zeugenkarten als Erinnerungshilfe Neben Hinweisen und Ratschlägen verteilt die Bundepolizei bei der Aktion auch sogenannte Zeugenkarten. Die sollen helfen, dass sich andere Reisende, die einen Diebstahl beobachten, besser an den mutmaßlichen Täter erinnern und ihn beschreiben können. SWR Gabi Krings Die Aktion ist Teil einer europaweiten Kampagne gegen Taschendiebstahl. Auch an weiteren Regional- und Fernbahnhöfen sind Bundespolizei und Präventionsteams zur Sommerreisezeit im Einsatz.