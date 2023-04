per Mail teilen

Die Lokführergewerkschaft GDL und die Südwestdeutsche Landesverkehrs-GmbH (SWEG) haben sich auf einen Tarifabschluss verständigt. Damit geht ein achtmonatiger Tarifkonflikt zu Ende.

Die Südwestdeutsche Landesverkehrs-GmbH (SWEG) mit Sitz in Lahr (Ortenaukreis) und die Lokführergewerkschaft GDL haben die Einigung am Mittwochvormittag bekanntgegeben. Demnach sollen die Monatstabellenentgelte der Lokführer bei den Stuttgarter Bahnen rückwirkend zum 1. Januar 2022 um 4,8 Prozent erhöht werden. Für die SWEG seien die gleichen Entgelte vereinbart worden, dort gelten sie ab Inkraftreten des Tarifvertrags zum 1. Mai 2023. In beiden Unternehmen erhalten die GDL-Mitglieder im Mai zusätzlich 1.000 Euro als Inflationsausgleich. Auch beim Thema Arbeitszeit gibt es Änderungen.

Eine Bahn der Südwestdeutschen Landesverkehrs-GmbH - kurz: SWEG. picture-alliance / Reportdienste Picture Alliance

"Harte, aber faire Verhandlungen"

Die Lokführergewerkschaft GDL hatte den SWEG-Konzern seit dem vergangenen Spätsommer immer wieder kurzfristig bestreikt. Vor allem in Stuttgart kam es dadurch zu erheblichen Einschränkungen im Bahnverkehr.

Zuletzt hatte es ein Schlichtungsverfahren gegeben, das beide Tarifpartner positiv bewerteten. Die Verhandlungen seien in der Sache hart, aber stets fair und sachlich geführt worden. Beide Seiten hätten Zugeständnisse machen müssen, sagte SWEG-Chef Tobias Harms.

Der GDL-Bundesvorsitzende Claus Weselsky sagte zum Tarifabschluss, dass die GDL-Mitglieder nun in den marktüblichen Tarifverträgen angekommen seien.

Verkehrsminister Hermann begrüßt Einigung

Auch Landesverkehrsminister Winfried Hermann (Grüne) freute sich über die Einigung. Den Nutzen hätten die Fahrgäste, die nach den wiederholten Streikaktionen in den vergangenen Monaten jetzt wieder ein gutes und verlässliches Angebot im regionalen Bahnverkehr der SWEG in Anspruch nehmen könnten.