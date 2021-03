Es kribbelt in den Füßen, die Arme schwingen durch die Luft und der Kopf taucht ein in die Musik - wie schön wäre es, endlich mal wieder zu tanzen. In der Disko, auf Festen oder auf der Bühne. Doch solange alles abgesagt oder verschoben wird, müssen andere kreativen Ideen her. Warum nicht zum Beispiel einen Tanzfilm mit Maske und Abstand drehen und gute Laune auf die Bildschirme bringen? Das hat sich das interkulturelle Theater in Freiburg gedacht und ihren Tanzfilm mit Augenzwinkern „Coronah“ getauft.