Etwa 200 Menschen haben am Sonntag eine Kundgebung in der Freiburger Innenstadt abgehalten. Sie haben laut Musik gehört und getanzt. Was hatte es damit auf sich?

Laute Musik und dazu etwa 200 tanzende Menschen. So sah es am Sonntag auf dem Platz der Alten Synagoge in Freiburg aus. Passt das in die aktuelle Phase der Corona-Pandemie, in der die Infektionszahlen gar nicht mehr oder nur noch ganz langsam sinken? Große Menschenansammlungen sollten gerade ja vermieden werden. Was war da los?

Stadt hatte Tanz-Demo in Freiburg genehmigt

Es sah möglicherweise nicht so aus, aber das war eine angemeldete Tanz-Demonstration. "take5 - Wir tanzen weiter" nennt sich das Kollektiv, das während der Corona-Pandemie sogenannte Tanz-Demonstrationen auf öffentlichen Plätzen in Freiburg organisiert. Am Sonntag haben etwa 200 Menschen zwei Stunden für "Freiheit, Frieden, Bewegung" getanzt - das war der Titel der Veranstaltung. Die Stadt hatte das genehmigt, und nach Angaben der Polizei haben die Menschen die Hygienevorschriften auch größtenteils eingehalten, also Masken getragen und 1,5 Meter Abstand bewahrt.

Befremdlich - so empfindet SWR-Reporterin Dorothee Soboll die Veranstaltung:

Wer steckt hinter dem Veranstalter "take5 - Wir tanzen weiter"?

Das sind fünf DJs, die sich so nennen. Die Gruppe organisiert bereits seit 2018 Tanz-Meditationen. Ihr Name entstand bereits zu diesem Zeitpunkt. Auf der Homepage steht, dass sie mit ihrem Tanz für Werte wie Solidarität mit Minderheiten, Weltfrieden sowie Respekt für sich selbst und andere aufrufen. Außerdem sagte eine der Veranstalterinnen auf SWR-Nachfrage, dass sie es gerade in der Corona-Pandemie wichtig finden, mit ihrem Tanz für gegenseitige Akzeptanz einzustehen. Fast jeden Monat hatten sie seit Beginn der Corona-Pandemie dann Tanzdemonstrationen angemeldet; weitere sind in Planung.