In Bernau im Schwarzwald kann man endlich wieder einkaufen - rund um die Uhr und sieben Tage die Woche. Der neue "Tante Enso"-Laden ist der zweite seiner Art in Baden-Württemberg.

In der Gemeinde Bernau im Schwarzwald (Kreis Waldshut) hat ein neuer Dorfladen eröffnet. Der kleine Laden namens "Tante Enso" umfasst ein Angebot, das einem Supermarkt entspricht. Das Konzept ist zwar deutschlandweit verbreitet. In Baden-Württemberg ist der Laden in Bernau erst der zweite seiner Art - und der erste, der gezielt die ländliche Region versorgt.

Gut für die Bewohnerinnen und Bewohner von Bernau, denn im September vergangenen Jahres hatte dort der letzte Dorfladen geschlossen. Eine Bürgerinitiative bemühte sich daraufhin um eine Nachfolgeregelung.

Große Zustimmung im Ort

Das Besondere an dem Tante Enso Mini-Supermarkt in Bernau: Er ist auf eine breite Basis innerhalb der Bevölkerung abgestützt. Der Laden in Bernau hat 628 Genossinnen und Genossen, sogenannte Teilhaber. Sie bekommen eine Mitgliedskarte und können so rund um die Uhr und an sieben Tagen in der Woche einkaufen. Bezahlt wird mit der Mitgliedskarte an Selbstbedienungskassen.

Auch Touristen profitieren

Alle anderen können während der Öffnungszeiten einkaufen, wenn der Laden mit Personal besetzt ist. Ein weiterer Vorteil für den Ort, denn Bernau ist eine Urlaubsregion. Geöffnet ist der Laden jeden Vormittag von 8 Uhr bis 12 Uhr sowie montags und freitags von 15 Uhr bis 18 Uhr. Es gibt neben den üblichen Lebensmitteln auch regionale Produkte. Mittwochs ist der Laden geschlossen. Das Konzept namens Tante Enso stammt von einem Unternehmen aus Bremen und verbreitet sich in ganz Deutschland immer mehr. Bundesweit gibt es laut Unternehmen 66 Filialen.