Kraftstoffknappheit wegen Tanktourismus

Weil Benzin und Diesel seit Freitag in Frankreich deutlich billiger sind, fahren offenbar viele Autofahrer zum Tanken aus Deutschland ins Elsass. Mehreren Tankstellen rund um Straßburg ging teilweise der Sprit aus. Grund dafür sei, dass der Andrang am Wochenende an den Zapfsäulen so groß gewesen sei. Welche Kraftstoffe ausgegangen sind ist nicht bekannt. Die Tankstellenpächter hoffen auf neue Lieferungen im Laufe des heutigen Tages. Auch rund um Mulhouse haben einige Tankstellen kein Benzin oder Diesel mehr vorrätig. Seit Freitag gelten in Frankreich verbilligte Spritpreise. Der Rabatt beträgt 18 Cent pro Liter. Der Staat will den Zuschuss noch bis mindestens Ende Juli zahlen.