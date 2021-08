Fast vier Jahre ist es her, dass eine Frau in einem Waldstück bei Endingen ermordet wurde. Walter Roth hat als Mitglied der darauf gegründeten "Soko Erle" die Ermittlungen erlebt und berichtete darüber beim Talk im SWR Studio Freiburg.

Was passiert eigentlich in einer Mordkommission? Wie gestalten sich die Ermittlungen, wenn der Druck der Öffentlichkeit wächst? Wie gehen die Ermittler mit ihren Erkenntnissen um? Walter Roth hat als Polizeisprecher und Mitglied der kurz darauf gegründeten "Soko Erle" hautnah die Ermittlungen um eine 27-jährige ermordete Joggerin in Endingen am Kaiserstuhl verfolgt und einen SPIEGEL-Bestseller darüber geschrieben.

Im Gespräch mit SWR-Moderatorin Nadine Zeller beschrieb Walter Roth die monatelange Arbeit, das hartnäckige Verfolgen scheinbar skurriler Spuren und verrät, wie es schließlich gelang, den Täter zu überführen.

Ausschnitte aus dem Gespräch mit Walter Roth werden auch im Radio gesendet:

Samstag, 17.10.2020, 13:05 bis 14:00 Uhr bei SWR Aktuell

Sonntag, 18.10.2020, 14:05 bis 15:00 Uhr bei SWR Aktuell

Sonntag, 25.10.2020, 13:05 bis 14:00 Uhr bei SWR4 Baden-Württemberg