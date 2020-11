Mit den beliebtesten Instagram-Filtern, zum Beispiel "Rise", "Valencia" oder "Sierra" verwandeln sich einfache Schnappschüsse in spektakuläre Bilder. Das eigene Profil wird zum besonderen Fotoalbum mit Momentaufnahmen aus dem Alltag. Ruckzuck gibt es neue Likes und Follower. Immer mehr Stars, Unternehmerinnen und Unternehmer profitieren von Instagram, um noch mehr Fans zu erreichen und ihre Produkte zu vermarkten.

Fashion-Influencer gehen Kooperationen mit Unternehmen ein und bewerben zum Beispiel Handtaschen, Kosmetik-Produkte oder Fair-Trade-Kleidung. Reiseblogger weisen ihre Follower auf Hotels hin. Beim so genannten "Affiliate Marketing" gibt es nach oben keine Grenze.

Kehrseiten der vermeintlich perfekten Scheinwelt sind Verschwörungstheorien, Fake News und Fake Profile, die auf Instagram wie auch in anderen Sozialen Netzwerken immer mehr verbreitet werden. Die Vermischung von zum Teil politischen Inhalten mit Schnappschüssen vom Strand überfordert zudem immer mehr junge Nutzerinnen und Nutzer, die Information von Desinformation nicht unterscheiden können. Außerdem übt der Anblick perfekter, mit Photoshop bearbeiteter Körper psychischen Druck aus und lässt Selbstzweifel aufkommen.

In diesem Jahr wird Instagram zehn Jahre alt. Seit der Corona-Krise ist die App so beliebt wie nie. Ein digitales Spiel- und Marketinginstrument, nicht nur für "Digital Natives".

Social Media and more

SWR-Redakteurin Anita Westrup ist im SWR Studio Freiburg ins Gespräch gekommen mit Influencerinnen und Influencern aus Freiburg und Umgebung, sowie mit Experten aus der Medienwelt und Politik.

Insta-Talk im SWR Studio Freiburg: THE WHO IS WHO