Talk im SWR Studio Freiburg mit Deutscher Weinkönigin Katrin Lang

Welche Themen waren ihr besonders wichtig? Und was überraschte sie in ihrer Amtszeit? Davon berichtet Weinkönigin Katrin Lang im SWR Studio in Freiburg.

Die Deutsche Weinkönigin zu Gast im SWR Studio Freiburg: Katrin Lang aus Ebringen im Landkreis-Breisgau-Hochschwarzwald spricht mit den SWR Moderatoren Charlotte Schönberger und Christoph Ebner über ihr Jahr im Dienst des deutschen Weins und der rund 15.000 Weinbaubetriebe in Deutschland.

Der Eintritt zum SWR-Talk in Freiburg ist frei

Die 24-Jährige war im In- und Ausland unterwegs. Dabei vertrat sie auf Messen, Veranstaltungen und bei Weinverkostungen alle 13 Anbaugebiete von Sachsen bis Baden. Als Weinhoheit ist sie noch im Amt, bis am 29. September ihre Nachfolgerin feststeht. Gewählt wird wieder in Neustadt an der Weinstraße (Rheinland-Pfalz).

Katrin Lang war vergangenen Oktober zu Gast in der SWR Landesschau Rheinland-Pfalz - das Gespräch zum Nachschauen:

Von ihren Erfahrungen, von Überraschungen und den Themen, die ihr am Herzen liegen, erzählt Katrin Lang im Live-Talk am Mittwoch, 20. September, um 19 Uhr im SWR Studio Freiburg, Kartäuserstraße 45. Der Eintritt ist frei, Karten gibt es auf Anfrage per Mail unter studio.freiburg@swr.de.

Katrin Lang: Winzerin und Oenologin

Die 24-Jährige stammt aus einer Winzerfamilie und studierte am Weincampus in Neustadt an der Weinstraße Weinbau. Sie arbeitete bis zu ihrer Wahl in einem Weingut in Heitersheim als Winzerin und Oenologin und kehrt nach ihrer Amtszeit dorthin zurück als zweite Kellermeisterin. Oenologen steuern die Produktion und Lagerung von Trauben, Wein und Produkten aus Wein. Sie planen und überwachen unter anderem die Anlage von Weinbergen, die Traubenlese und das Kellereiwesen.