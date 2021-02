per Mail teilen

Am 14. März 2021 wird in Baden-Württemberg ein neuer Landtag gewählt. Das bietet ausreichend Gesprächsstoff für eine spannende Diskussion mit jungen Gästen im SWR Studio Freiburg.

Am 14. März 2021 wird in Baden-Württemberg ein neuer Landtag gewählt. Neben den im Landtag vertretenen Parteien GRÜNE, CDU, SPD, FDP und AfD haben weitere 16 Parteien Kandidatinnen und Kandidaten aufgestellt. Darüber wollen wir im SWR Studio Freiburg reden. Wem soll ich die Stimme geben, welche Partei verfolgt meine Ziele am besten? Vor allem viele jüngere Menschen sind unschlüssig.

Viele Menschen fragen sich, ob die Wahlprogramme die Themen aufgreifen, die ihnen wichtig sind: Klimawandel und Umweltschutz, moderne Energiekonzepte, alternative Stromgewinnung, nachhaltiges Wirtschaften in vielen Bereichen, Digitalisierung an den Schulen und öffentlichen Institutionen, Unterstützung sozial benachteiligter Gesellschaftsgruppen, die durch Corona weiter verloren haben, und nicht zuletzt die erfolgreiche Bekämpfung der Corona-Pandemie.

Junge Expertinnen und Experten auf dem Podium

Der Talk soll Orientierung geben: Junge Menschen aus Südbaden diskutieren Wahlinhalte und setzen sich mit Statements von Landtagskandidaten kritisch auseinander. Bei strittigen Fragen wird eine "Faktencheckerin" für Klärung sorgen. Die Talkgäste sind bei "Fridays for Future" engagiert, haben ein "Start up" gegründet, leiten als Jungunternehmer einen traditionellen Betrieb, unterstützen im Netz Randgruppen oder arbeiten als Sozialarbeiter für das Jugendamt.

Es diskutieren: Sarah-Lea Kuner, Klimaaktivistin FFF aus Freiburg; Daniel Stratz vom Start Up PLAN4 Software GmbH in Freiburg; Philipp Klewar, Jungunternehmer des Familienunternehmens Prima GmbH aus Herbolzheim; Svenja von Gierke, selbstständige Medienwissenschaftlerin und Fundraiserin; Mona Duelle, Sozialarbeiterin beim Jugendamt Freiburg. Es moderieren für den SWR Redakteurin Nadinde Zeller und Redakteur Jan Ludwig.

Der Talk wird aus dem Schlossbergsaal des SWR Studio Freiburg live gestreamt und beginnt am 5. März 2021 um 19 Uhr. Den Live-Stream können Sie hier mitverfolgen.