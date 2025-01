Wie geht Menschlichkeit? Projekttag an Lahrer Gymnasium

Vor 80 Jahren wurde das Konzentrationslager Auschwitz von den Nationalsozialisten befreit. Im Gedenken daran gab es am Clara-Schumann-Gymnasium in Lahr (Ortenaukreis) einen Projekttag.

Am Lahrer Clara-Schumann-Gymnasium war an diesem 27. Januar alles anders. Statt Unterricht gab es einen Projekttag mit dem Titel "Tag der Menschlichkeit – Courage stärkt Gemeinschaft". Nachdem sich alle 400 Schülerinnen und Schüler zusammen mit allen Lehrerinnen und Lehrer morgens zunächst in der alten Turnhalle getroffen hatten, ging es danach in den jeweiligen Klassen mit Workshops weiter.

