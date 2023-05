Tag der Befreiung: Menschen in Südbaden erinnern an Kriegsende

Mit der Kapitulation der Wehrmacht endete am 8. Mai 1945 der 2. Weltkrieg. Gedenken der Millionen Opfer am 78. Jahrestag in Freiburg und Müllheim.

Am Tag der Befreiung an diesem Montag, dem 8. Mai, erinnern Menschen auch in der Region an das Ende des Zweiten Weltkriegs vor 78 Jahren. Geplant sind unter anderem Kundgebungen und Lesungen in Freiburg und Müllheim (Kreis Breisgau-Hochschwarzwald).

In Freiburg gibt es ab 17 Uhr eine Gedenkveranstaltung am Mahnmal für die Opfer des Nationalsozialismus am Rotteckring. In Lesungen und Liedern soll an die Menschen erinnert werden, die bis 1945 ermordet wurden, und ein "Blick auf die Aufgaben der Gegenwart" gerichtet werden, wie die Veranstalter mitteilten. Das Bündnis Freiburg gegen rechts! und die Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes - Bund der Antifaschistinnen und Antifaschisten (VVN-BdA) haben zu der Kundgebung aufgerufen.

Gespräch über Erinnerungskultur mit Historikern und Schülern

Das französische Kulturzentrum Centre Culturel in Freiburg lädt ab 18 Uhr zu einer Gesprächsrunde mit den renommierten Historikern Etienne François und Gerd Krumeich. Im Mittelpunkt der von Schülern des Deutsch-Französischen Gymnasiums in Freiburg moderierten Diskussion steht die deutsch-französische Erinnerungskultur.

In Müllheim veranstaltet der sogenannte Friedensrat Markgräflerland ein Gedenken auf dem Alten Friedhof. Beginn ist um 18 Uhr an den Gräbern der Zwangsarbeiterkinder.

Zweiter Weltkrieg forderte Millionen Tote

Mit der bedingungslosen Kapitulation der Wehrmacht hatte am 8. Mai 1945 der vom nationalsozialistischen Deutschland begonnene Krieg in Europa geendet. Er kostete dort und in Asien - je nach Schätzung - zwischen 55 und mehr als 60 Millionen Menschen das Leben.