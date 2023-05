Die Tafeln retten Lebensmittel, die nicht mehr verkauft werden können und geben sie an Menschen in Armut weiter. Vor allem in Städten gibt es viele gut besuchte Tafeln. Aber auch in ländlicheren Regionen werden die Tafeln dringend gebraucht. Ein Tafelmobil sorgt jetzt im Wiesental für ein vergrößertes Angebot im Südschwarzwald. SWR-Reporterin Maya Rollberg war mit unterwegs: