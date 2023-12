Täter schlug zweimal zu

Laut Polizei und Staatsanwaltschaft Freiburg hat der Täter vom vergangenen Freitag von Eichstetten zweimal zugeschlagen. Er war schon am Donnerstag ebenfalls in Eichstetten in eine Wohnung eingedrungen und vom Bewohner überrascht worden. Der erkannte den Mann, dieser konnte allerdings fliehen. Am Freitagabend dann hörte ein Ehepaar ein Scheibenklirren am Haus und suchte nach der Ursache. Der plötzlich auftauchende Täter verletzte beide mit Messerstichen schwer. Eine Großfahndung noch in derselben Nacht blieb zunächst erfolglos. Doch bereits am Samstag konnte mit Bild nach ihm gefahndet werden. Und abends konnten Beamte den 28-Jährigen am Bahnhof Eichstetten festnehmen. Er sitzt nun in Untersuchungshaft.