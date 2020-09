Wer alpines Wandergebiet sucht, der muss nicht erst in die Schweiz fahren - vor den Toren Freiburgs liegt ein Gebiet, in dem Wanderlustige voll auf ihre Kosten kommen können.

Nur 20 Kilometer nördlich von Freiburg entfernt findet man es – das "Zweitälerland". Eine Tourismus-Region im Herzen des Schwarzwaldes, die – wie der Name schon sagt – aus zwei Tälern besteht: Dem Elztal und dem Simonswälder Tal erklärt Ulrike Weiß vom Toursimus-Büro.

Sieben Gemeinden mit über 42.000 Einwohnern gehören zum Zweitälerland. Ursprünglich gab es nur eine lose touristische Zusammenarbeit untereinander. Im Jahr 2000 merkte man aber, dass man zusammen stärker ist und mehr erreichen kann. Als Highlight gilt die Vielfältigkeit der Region, für seine Wanderwege ist das Zweitälerland aber besonders. Der bekannteste ist der Zwei-Täler-Steig. Mit einer Länge von über 100 Kilometern umrundet er die gesamte Ferienregion.

Aber auch abseits des Zwei-Täler-Steiges gibt es genug zu erwandern. Auf rund 800 Kilometern mit teils alpinen Wanderwegen kann man die einzigartige Natur der Täler genießen. Dabei kommen selbst Einheimische, wie der passionierte Wander- und Naturführer Siggi Wernet ins Schwärmen.

Unterwegs zu sein im Zweitälerland bietet immer wieder den Genuss von munter sprudelnden Schwarzwald-Bächen SWR Anna Klär

Über 360.000 Übernachtungen gibt es jährlich in der Ferienregion – Siggi Wernet glaubt zu wissen, warum die Gäste so gerne kommen: Die Ruhe in der Natur. Und Ulrike Weiß kennt noch weitere Gründe, die für einen Urlaub in der Zweitäler-Region sprechen: Die Naturkulisse, ein aktives Vereinsleben: die Pflege von Ursprünglichkeit und Traditionen. Ob Ruhe, Natur oder Bergsport – im Zweitälerland kommt jeder auf seine Kosten.