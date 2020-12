Elektroautos sind die Zukunft - darüber scheint Einigkeit zu herrschen. Doch was leisten Brennstoffzellen oder synthetische Kraftstoffe? In Freiburg wird dazu geforscht.

Max Hadrich arbeitet im Testlabor für synthetische Kraftstoffe am Freiburger Fraunhofer Institut für solare Energiesysteme. Der Institutsarbeiter erklärt seine Versuchsanlage. Was unten rauskommt ist synthetischer Treibstoff, Methanol. Damit kann man Auto fahren, sagt er. Auch wenn Methanol anders aussieht als Benzin. Methanol hat eine andere Farbe, erklärt Max Hadrich: "Ansonsten ist es auch eine Flüssigkeit mit höherer Energiedichte und Methanol würde sich gut in unsere bestehende Tankstelleninfrastruktur einfügen."

Die Freiburger Versuchsanlage wird gespeist mit Wasserstoff und CO2. Beide Gase fließen zusammen durch einen Katalysator. Heraus kommt Methanol. Das CO2 stammt aus der Atmosphäre. Der Wasserstoff wird mit Strom erzeugt. "Wenn Sie da erneuerbaren Strom einsetzen, dann bekommen Sie auch erneuerbaren Wasserstoff. Und wenn Sie daraus wiederum Methanol machen, dann haben sie erneuerbares Methanol", sagt Hadrich.

Überkapazitäten an Strom zur Wasserstoffgewinnung

Windparks im Schwarzwald oder an der Nordsee, ausgedehnte Solarflächen: An windigen oder sonnigen Tagen produzieren diese Anlagen heute schon oft mehr Strom, als gerade verbraucht wird. Die Folge: der Strom wird verschenkt, Windanlagen müssen angehalten werden. Aus diesem Überfluss an Ökostrom ließe sich klimafreundlicher Wasserstoff produzieren und daraus wiederum grünes Methanol.

Öko-Methanol statt Benzin

Dieses Öko-Methanol könnte man sofort dem normalen Benzin beimischen und damit normale Verbrenner antreiben. Das Benzin an den Tankstellen enthält jetzt schon Methanol. Die Folge: der Verkehr würde sofort klimafreundlicher. Hadrich ist überzeugt: "Flüssige Energieträger sind der Weg, wie wir jetzt schnell erneuerbare Energien in den bestehenden Park hineinbekommen. Wir haben 40 oder 50 Millionen Autos in Deutschland, die noch 10, 15, 20 Jahre fahren werden. Und auch heute werden Verbrenner verkauft. Schiffe haben 30 Jahre Lebensdauer. Wenn wir heute schnell erneuerbare Energien in diese Märkte reinbringen wollen, dann brauchen wir die flüssigen Energieträger."

Elektromobilität hat Grenzen

Denn Lastwagen können nur begrenzt elektrisch fahren, auf Langstrecke werden die Batterien zu schwer. Schwere Schiffsdiesel sind kaum durch solche Antriebe zu ersetzen. Durch synthetische Kraftstoffe würden sie klimafreundlicher.

Wie zukunftsfähig sind synthetische Kraftstoffe?

Max Hadrich betankt das Versuchsauto – mit Wasserstoff. Denn der fährt direkt mit Brennstoffzelle und Elektromotor. Für lange Strecken, sagt er, ist das die Zukunft. In der Stadt sind eher Elektroautos mit Batterie geeignet. Bei PKW sind synthetische Kraftstoffe nur eine Zwischenlösung.

Brennstoffzelle bei Schiffen und Flugzeugen

Im Schwerlastverkehr, bei Schiffen oder Flugzeugen, sagen Experten, werden sich alternative Kraftstoffe länger halten. Joachim Bech, SWR-Verkehrsexperte: "Da wird die Brennstoffzelle auf Dauer bei Schwer-LKW, bei Schiffen bei Flugzeugen die Technologie ersetzen. Zum Beispiel sind im Flugzeugbereich Airbus und andere Unternehmen schon kräftig dabei, Flugzeuge zu entwickeln, die mit Brennstoffzelle unterwegs sein werden."