Symbolisches Baumfällen in der Freiburger Innenstadt

Am Montagabend haben Umweltaktivisten so getan, als ob sie in der Freiburger Innenstadt einen Baum fällen würden. Die Aktion sollte auf die Rodungen im Dietenbachwald hinweisen.

Mit der Durchsage "Achtung, weg da! Wir schaffen Wohnraum!" haben Aktivistinnen und Aktivisten in Warnwesten und Helmen am Montagabend plötzlich den Bereich rund um die Holzdecks am Freiburger Platz der alten Synagoge mit Flatterband abgesperrt. Sie spielten damit auf die Rodungen für den neuen Stadtteil Dietenbach im Freiburger Westen an. Die Aktion war von der Gruppe "Extinction Rebellion" organisiert, die ihre Flagge hissten und Seile an die Äste der alten Erle warfen. Dann wurde eine Kettensäge an den großen alten Baum am Platz der alten Synagoge angelegt.

Verena Fölz, Aktivistin von Extinction Rebellion zur Aktion:

Inszenierung einer Baumrodung

Untermalt wurde die Aktion mit Kettensägen- und lauten Piepgeräuschen, die allerdings nur durch eine mobile Musikanlage schäpperten. Wirklich angeschaltet wurde die Kettensäge nicht - der Moment des Baumfällens wurde dadurch inszeniert, dass mitgebrachte Äste auf Kommando in den abgesperrten Bereich geworfen wurden.

Umweltaktivisten tun so, als würden sie den Baum am Platz der alten Synagoge fällen SWR

Besorgte Zuschauende riefen die Polizei

Kurze Zeit später traf die Polizei ein. Ein Notruf war bei der Leitstelle eingegangen, weil jemand versuchen würde, die alten Bäume auf dem Platz der alten Synagoge zu fällen. Da jedoch von der symbolischen Baumfällung keine wirkliche Gefahr ausging, verließen die Beamten die unangemeldete Aktion nach kurzer Zeit wieder.

Aktion für den Erhalt des Dietenbachwaldes

Mit der Aktion wollen die Aktivistinnen und Aktivisten von Extinction Rebellion Freiburg auf die anstehenden Rodungen im Dietenbachwald aufmerksam machen. Für die Schaffung des neuen Wohngebietes Dietenbach sollen laut dem Bündnis "Hänge weg vom Dietenbachwald" mehr als 3.500 Bäume gefällt werden. Die Aktivisten finden, dass das nicht nötig ist und verhindert werden müsse. Sie fordern, alternative Baupläne zu nutzen, die den Bau des Wohngebietes ohne die Rodungen ermöglichen. Die Aktivisten wiederholten, nicht gegen den neuen Stadtteil, aber für den Wald einzutreten.