Zur Bundestagswahl 2021 beleuchten Experten Herausforderungen und Probleme zur Corona-, Klima- und Wirtschaftskrise. Wie geht's weiter in Deutschland?

Die Corona-Pandemie war für den Dienstleistungsbereich, die Gastronomie und die Kulturbranche existenzgefährdend. Kleine Betriebe mussten Insolvenz anmelden, Selbstständige aufgeben, viele Start-ups haben ihre finanzielle Grundlage verloren. International tätige Konzerne haben profitiert, Schwächere wurden noch mehr geschwächt: Kinder aus sozial schwachen Familien und mit Migrationshintergrund wurden im Homeschooling allein gelassen, abgehängt. Vor allem Frauen mussten die Doppelbelastung schultern, ihre Kinder zuhause zu betreuen und schulisch zu unterstützen und gleichzeitig ihrem Beruf nachgehen.

Pandemie hat wichtige Anliegen ins Stocken gebracht

Etwa die Klimaschutz-Bewegung. Auch Fridays-For-Future-Aktivisten konnten nicht wie vorher auf der Straße protestieren. Unabhängig davon bleiben die Folgen des Klimawandels bestehen und sind spürbar: Bei uns in Deutschland häufen sich Unwetter mit Starkregen und katastrophalen Überschwemmungen, andererseits Hitzeperioden in vielen Teilen der Welt. Deutschland muss klimaneutral werden, Umweltverbände fordern die schnelle Energiewende, etwa durch energiesparendes Bauen und Wohnen. Der Mieterbund kritisiert, dass es in Deutschland unverändert an bezahlbarem Wohnraum und Sozialwohnungen fehlt.

Fragen und Antworten zur Orientierung im SWR-Wahltalk

Welche Lösungen bieten die Parteien an? Was versprechen die etablierten Parteien in ihren Wahlprogrammen? Das wollen wir im SWR-Talk unter die Lupe nehmen, um unserem Publikum Orientierung zu geben: Welcher Partei soll ich am 26. September meine Stimme geben?

Im Schlossbergsaal der SWR Studio Freiburg diskutieren: Sarah-Lea Kuner (Politikstudentin aus Freiburg), Martina Kempf (Stadträtin in Breisach), Adrian Probst (Bürgermeister von St. Blasien und Leiter der Bergwacht Schwarzwald), Dieter Salomon (Hauptgeschäftsführer der IHK Freiburg), Jens Gläsker (Musikpädagoge und Rapper der Band "Qult" Freiburg) und Peter Neher (Präsident des Deutschen Caritasverbandes). Moderiert wird die Talkrunde von Nadine Zeller und Jan Ludwig (beide SWR Freiburg).

Livestream am Mittwoch 1. September 2021 ab 19 Uhr

Der Talk zur Bundestagswahl 2021 aus dem Schlossbergsaal des Südwestrundfunks in Freiburg wird auf dieser Seite live gestreamt. Außerdem parallel auf dem SWR Youtube Kanal, sowie auf der Facebook-Seite von SWR Aktuell.