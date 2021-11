SWR Talk: 10 Jahre Arabischer Frühling - Transatlantische Perspektiven

Ereignisse und Folgen des "Arabischen Frühling": Live-Talk der Deutsch-Atlantischen Gesellschaft Berlin, des Carl-Schurz-Hauses und des SWR Freiburg.

In wenigen Wochen jährt sich in Tunesien zum elften Mal der Beginn der Protestbewegung "Arabischer Frühling", welche einem Dominoeffekt gleich weitere Länder der Region erfassen und die regionale Ordnung für das gesamte folgende Jahrzehnt prägen sollte. Der Frust über die weitreichende Korruption, den Machtmissbrauch der Herrscher und die Perspektivlosigkeit der jüngeren Generationen entlud sich in eine Vielzahl von oft spontanen Demonstrationen. Die Deutsche Atlantische Gesellschaft Berlin greift im Rahmen ihrer Reihe "Die Welt bei einem Kaffe" diese Ereignisse in einer Kooperationsveranstaltung mit dem Südwestrundfunk und dem Carl-Schurz-Haus Freiburg auf.

Demokratisches Experiment endet mit Militärputsch

Neben Tunesien galt insbesondere Ägypten als Hoffnungsträger der arabischen Aufstände. Nach dem Sturz Hosni Mubaraks fanden 2012 weitgehend freie und faire Wahlen statt und eine Verfassungsgebende Versammlung wurde eingesetzt. Doch die von westlichen Beobachtern gepriesene Aufbruchsstimmung, angetrieben unter anderem von einer nach gesellschaftlicher Veränderung strebenden Jugend, bewirkte nur in den wenigsten Fällen den erhofften Nährboden für demokratische Strukturen: Das demokratische Experiment im bevölkerungsreichen Ägypten endete im Juli 2013 mit einem Militärputsch - andere Länder der Region erlebten in der Folge gar blutige Bürgerkriege.

Die Gründe der Revolten und was vom Revolutionserbe bleibt

Diese Entwicklung gilt es zu erklären - und zwar in einem Blick zurück wie auch nach vorne: Was waren die Gründe für die Revolten? Wie steht es nun, zehn Jahre nach der Revolution, um die Demokratie in Ländern wie Ägypten, Libyen, Syrien und Tunesien? Und wo steht insbesondere Ägypten als ehemals wichtigster regionaler Partner des Westens heute - auch mit Blick auf den Vergleichskontext in seiner Nachbarschaft?

Welche Handlungsoptionen haben Europa und die USA?

Diese Fragen diskutieren wir unter Beachtung der politischen Handlungsoptionen für Europa und die USA, die in ihrer Mittelmeerpolitik lange Zeit auf Stabilität statt auf Reformen gesetzt haben. Dabei blicken wir zurück auf die Bilder von damals aus den Straßen von Tunis und Kairo. Es diskutieren:

Oliver Schlumberger, Professor für Politik des Vorderen Orients und Vergleichende Politikwissenschaft an der Eberhard Karls Universität Tübingen

Jessica Noll, Wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Friedensforschung und Sicherheitspolitik an der Universität Hamburg

Andrew B. Denison, Direktor des Zentrums für politische Bildung und Beratung "Transatlantic Networks" in Königswinter.

Moderator des Live-Talks: Peter Steffe, Teamleiter Hörfunk im SWR Studio Freiburg, ehemaliger ARD-Korrespondent in Kairo (2011-2016)

