Bächle, Münster, Südwestrundfunk: Aktuelle Geschichten aus der Stadt und der Region - ob im Fernsehen, Radio, online oder auf Social Media. Dafür sind rund 100 Mitarbeitende im Einsatz.

Seit mehr als 75 Jahren Freiburg sendet der Südwestrundfunk Programm aus Freiburg. Die Stadt mit 230.000 Einwohnerinnen und Einwohnern ist das deutsche Zentrum im Dreiländereck zwischen Straßburg und Basel und zeichnet sich aus durch Universität, zahlreiche Einrichtungen im Gesundheitswesen und Sitz der Verwaltung für Südbaden. Mittendrin - zwischen Weinberg und Dreisam: der SWR in der Kartäuserstraße.

Ein Funkhaus, viele Sendungen

Südbaden, das Elsass und die Nordwestschweiz - aus dieser grenzüberschreitenden Region berichtet das SWR Studio in Freiburg. Und das im Hörfunk in eigenen Sendungen auf SWR4 und online auf SWR.de sowie für SWR1, SWR Kultur, SWR3, DASDING, SWR Aktuell und für die ARD. Auch in der SWR Aktuell-App finden sich die Informationen aus Südbaden.

Täglich sind mehrere Kamerateams im Einsatz für das SWR Fernsehen und die ARD. Rund 100 Mitarbeitende sind in unserem Studio und in den Regionalbüros beschäftigt. Und auch das weltweit einzigartige Experimentalstudio, ein Labor für Neue Musik, ist in Freiburg angesiedelt.

Mit dem Mikro raus in den Südwesten

Von der Ortenau bis Basel, vom Hochrhein bis zur Baar und mittendrin liegt der Hochschwarzwald: Bei diesem Berichtsgebiet kommt keine Langeweile auf. Es empfiehlt sich sowohl die Wanderschuhe für Touren im Schwarzwald als auch das Handtuch für Rheingeschichten im Gepäck zu haben. Das SWR Studio in Freiburg recherchiert und berichtet vor Ort, unterstützt von Regionalkorrespondenten in Villingen-Schwenningen, Lörrach, Waldshut und in Offenburg. Kurze Wege, nah dran, in engem Austausch mit den Einheimischen: Die Regionalreporter wissen, wo bei den Leuten der Schuh drückt, was sie bewegt oder was sie auf die Palme bringt.

Die SWR-Regionalkorrespondentinnen und -korrespondenten - verteilt in Südbaden - stellen sich vor:

Schlossbergsaal: Bühne für Kunst und Kultur von nebenan

Kabarett mit den Oberrieder "Ohrwürmern", eine Wahldebatte vor den Kommunal- und Europawahlen oder ein Talk über den Fachkräftemangel - im Schlossbergsaal im SWR Studio Freiburg wird leidenschaftlich diskutiert, getanzt und zugehört. Die Event-Location bietet Platz für mehr als 150 Gäste. Das Programm, genauso vielfältig wie die Künstler. Ein alemannischer Poetry Slam folgt auf ein kleines Festival des Experimentalstudios, das den 100. Geburtstag von Luigi Nono, einem einflussreichen Komponisten der Nachkriegs-Avantgarde, feiert.

Auch das SWR Symphonieorchester steht regelmäßig im Rampenlicht. Besonders beliebt die Familienkonzerte. Da werden schon die Kleinsten zu Künstlern. Mitmachen und auf den Stühlen tanzen, ausdrücklicklich erwünscht.

Eine Choreographie mit bunten Tüchern bei einem Familienkonzert im Schlossbergsaal - mit Mitgliedern des SWR Symphonieorchesters. SWR Anita Westrup

Der rote Faden: Von der Garnfabrik zum Funkhaus

Das SWR Studio Freiburg gehört zu den ältesten Industriedenkmälern der Stadt. Einst beherbergte das mehrstöckige Gebäude eine Seidenfabrik. 1834 gründete der Unternehmer Carl Mez (1808-1877) in der Kartäuserstraße eine Seidenzwirnerei. Im Zweiten Weltkrieg fertigte man dort Fallschirmseide. Nach Bombenschäden wurde das Gebäude 1945/1948 wieder auf. Über 40 Jahre später zog das damalige Südwestfunk-Landesstudio Freiburg ein.

Vor der Zeit in der Kartäuserstraße begann die Geschichte des Freiburger Studios übrigens 1946 im Friedrichsbau, weiter ging sie im ehemaligen Hotel Kyburg in Günterstal, bevor 1992 der Umzug in den Neubau der Kartäuserstraße 45 erfolgte.

Rückblick 2016: 70 Jahre Studio Freiburg - 70 Jahre Rundfunkgeschichte: