Im SWR Studio Freiburg führt der Literaturkritiker Michael Braun mit SWR-Sprecherin Isabelle Demey durch die gesammelte Prosa des großen Schriftstellers Christoph Meckel, die posthum beim Hanser Verlag erscheint.

"Wohl denen, die gelebt" – mit Christoph Meckels Erinnerungen an Marie Luise Kaschnitz startete im April 2009 die Reihe "Freiburger Andruck". Im Januar dieses Jahres ist der Malerpoet im Alter von 84 Jahren verstorben.

In seinem Werk "Eine Tür aus Glas, weit offen" erzählt Christoph Meckel von seiner Arbeit und seinem Leben, von Poesie und Kunst, von Weggefährten und von dem, "was noch nicht gemacht ist", vom "bucklicht" Männlein, das schon durch die Kinderträume geistert und von Monsieur Bernstein. Der Band zeigt Meckels große Spannbreite, dicht am eigenen Leben und doch mit der ganzen Weite der Poesie.

Eine Eigenheit Meckels sei es, die Dinge in einer surrealen Schwebe zu lassen, sagt der Literaturkritiker Michael Braun und warf mit SWR-Sprecherin Isabelle Demey "Elegische Blicke auf die Faszination der Schöpfung". Der Abend wurde moderiert von der SWR-Redakteurin Ina Held.