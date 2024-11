SWR-Reporterin Ina Held berichtete live aus Feldberg-Bärental

Vom Schwarzwald bis in den Kaiserstuhl kommt es in Südbaden am Donnerstag zu Verkehrschaos. Vor allem in den Höhen liegt viel Schnee. SWR-Reporterin Ina Held live aus Feldberg-Bärental.

Sendung am Do. , 21.11.2024 18:00 Uhr, SWR Aktuell Baden-Württemberg, SWR BW