SWR Experimentalstudio bleibt in Freiburg

TEXT (Zäsur bei 00:45)

Das SWR Experimentalstudio zieht in die Hochschule für Musik in Freiburg um, eine bereits seit Jahrzehnten partnerschaftlich verbundene Institution. Das hat die Geschäftsleitung des SWR beschlossen und der Verwaltungsrat zur Kenntnis genommen. Bevor der Umzug in zwei bis drei Jahren stattfinden kann, müssen in der Musikhochschule noch Gebäude renoviert und teils neu gebaut werden. Bislang ist das Experimentalstudio im SWR Studio Freiburg untergebracht, welches jedoch saniert werden muss und verkauft werden soll. Bis zum Umzug kann das akustisch und räumlich speziell eingerichtete Labor aber am aktuellen Standort bleiben. Es besteht mittlerweile seit über 50 Jahren, in seiner Art weltweit einzigartig und entscheidender Impulsgeber, wenn es um Live-Elektronik in der Neuen Musik geht.

Hier kommen internationale Komponisten und Klangregisseure zusammen, um mit neuartigen elektronischen Klängen zu experimentieren. Dafür stellt der SWR jährlich knapp eine Million Euro zur Verfügung. Die Stadt Freiburg investiert zusätzlich knapp 100.000 Euro pro Jahr und hat dies auch für die Zukunft zugesichert.

Aus Freiburg, Sophia Möhle. Sophia Möhle, Freiburg.