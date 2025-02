SWR Experimentalstudio bleibt in Freiburg: Neuer Standort an der Hochschule für Musik

Das SWR Experimentalstudio wird auch in Zukunft in Freiburg bleiben. Nach ausführlicher Prüfung mehrerer Optionen hat die Geschäftsleitung des SWR diese Entscheidung getroffen.

Die Zukunft des SWR Experimentalstudios ist vorerst gesichert. Lange stand die Frage im Raum, ob es überhaupt weiter existieren kann. Letztlich wurde dann aber nach einem neuen Standort gesucht und die Kooperation mit der Hochschule für Musik Freiburg beschlossen.

Umzug des Experimentalstudios an die Hochschule für Musik Freiburg

Das Experimentalstudio und die Hochschule für Musik Freiburg verbindet seit vielen Jahren eine enge Partnerschaft. Der Rektor der Hochschule freut sich daher, dass die Zusammenarbeit in Zukunft nun noch intensiver werden wird.

Wenn das Experimentalstudio Freiburg verlassen hätte, dann wäre ein Herzstück unserer Komponistenbildung verschwunden.

Der Umzug des Experimentalstudios in die Räumlichkeiten der Hochschule für Musik Freiburg wird nach aktuellem Stand noch zwei bis drei Jahre dauern. Das Labor für experimentelle Musik soll nicht am Hauptstandort der Hochschule untergebracht sein, sondern knapp eineinhalb Kilometer Luftlinie entfernt in der Schöneckstraße. Die Gebäude dort werden derzeit renoviert und teilweise neu gebaut.

In dem Flachbau in der Schöneckstraße 6a wird künftig das Experimentalstudio untergebracht sein, obendrauf kommt der neue Studiosaal. Pressestelle Musikhochschule Freiburg / Foto: Ben Klaußner

Zuständig für die Sanierung ist der Landesbetrieb Vermögen und Bau Baden-Württemberg. Auch ein Erweiterungsbau mit einer Fläche von 167 Quadratmetern ist für das neue Experimentalstudio in der Schöneckstraße geplant. Bis zum Umzug ist der Verbleib des Experimentalstudios an seinem bisherigen Standort sichergestellt.

Drei Standorte standen für das Experimentalstudio zur Diskussion

Aktuell ist das experimentelle Labor im SWR Studio Freiburg in der Kartäuserstraße untergebracht. Der hohe Sanierungsbedarf des Gebäudes und der geplante Neubau mit deutlich weniger Platzkapazität machen den Umzug des Experimentalstudios notwendig.

Drei Standorte standen aus diesem Anlass zur Diskussion: das Zentrum für Kunst und Medien Karlsruhe (ZKM) sowie die Hochschulen für Musik in Freiburg und Karlsruhe. Nach eingehender Prüfung erwiese sich die Andockung des SWR Experimentalstudios an die Freiburger Musikhochschule laut Anke Mai, SWR Programmdirektorin für Kultur, Wissen und Junge Formate, als beste Option, sowohl in wirtschaftlicher als auch in künstlerischer und wissenschaftlicher Hinsicht.

Finanzierung des Experimentalstudios vorerst gesichert

Der SWR stellt jährlich 955.000 Euro für das Experimentalstudio zur Verfügung. Die Stadt Freiburg unterstützt zusätzlich pro Jahr mit 92.000 Euro und hat diesen Zuschuss auch für die nächsten zwei Jahre zugesichert. Was schlussendlich auch einer der Hauptgründe für die Wahl des neuen Standorts war. Martin Horn, Oberbürgermeister der Stadt Freiburg, betont die Wichtigkeit des Experimentalstudio für die Stadt: "Das Experimentalstudio soll einfach weiterhin hier bei uns in Freiburg sein. Da gehört es hin und da strahlt es weit über Freiburgs Grenzen hinaus. Deswegen unterstützen wir das Experimentalstudio auch finanziell."

Freiburgs Oberbürgermeister Martin Horn zur Entscheidung für Freiburg:

SWR Experimentalstudio mit internationaler Vorreiterrolle

Das SWR Experimentalstudio ist weltweit die einzige verbleibende Institution seiner Art. Seit über 50 Jahren kommen hier jährlich internationale Komponisten und Klangregisseure zusammen, um mit liveelektronischer Musik zu arbeiten und mit neuen Klängen zu experimentieren. Regelmäßig veranstaltet das Experimentalstudio Konzerte auf der ganzen Welt. Namhafte Künstler wie Pierre Boulez und Luigi Nono waren bereits Teil davon.

"Wir sind seit über 50 Jahren tatsächlich sehr eng mit der Musikstadt Freiburg verbunden. Es gibt hier Ensembles, es gibt schon lange eine Zusammenarbeit mit der Musikhochschule, mit dem Theater. Wir haben hier ein ganz großes Netzwerk, und wir sind natürlich auch durch die Attraktivität der Stadt und dem Drumherum für Komponisten weltweit, die hier zu uns kommen, sehr attraktiv", betont Joachim Haas, Leiter des Experimentalstudios. "Dieses gewachsene Netzwerk ist einfach sehr wichtig für unsere Arbeit."

Freude seitens der SWR Studioleitung Freiburg

Auch wenn das SWR Experimentalstudio räumlich in Zukunft etwas weiter vom SWR Studio getrennt sein wird, begrüßt auch Studioleiter Christoph Ebner die Entscheidung: "Das SWR Experimentalstudio ist national und international ein Begriff in der Musikszene, aber auch stark in unserer Region verankert. Deshalb freuen wir uns, dass es in Freiburg bleibt und dort weiter wichtige Akzente setzt, die unsere aktuelle Berichterstattung ergänzt und unterstützt."