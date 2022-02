SWISS stellt Flüge nach Kiew in der Ukraine ein

per Mail teilen

Angesichts der weiteren Zuspitzung der Ukraine-Krise stellt die Schweizer Fluggesellschaft SWISS ihre Flüge in die Ukraine von Montag an ein.

Betroffen davon ist die Verbindung von Zürich aus in die ukrainische Hauptstadt Kiew. Gestrichen würden alle Flüge bis zum 28. Februar, teilte ein SWISS-Sprecher am Wochenende mit.

"Die Sicherheit der Fluggäste und Besatzungsmitglieder hat oberste Priorität."

Andere Airlines streichen auch Flüge in Ukraine

Auch andere Airlines der Lufthansa-Gruppe kündigten an, Flüge in die Ukraine auszusetzen. Zur Airline-Gruppe gehören, neben der SWISS, die Fluggesellschaften Lufthansa, Austrian Airlines, Brussels Airlines und Eurowings. Betroffen sind auch Verbindungen nach Odessa. Die Flüge nach Lwiw in der Westukraine finden laut Lufthansa weiterhin statt.

Angespannte Lage in der Ukraine

Die NATO befürchtet noch immer, dass Russland die Ukraine angreifen könnte. Es habe in den vergangenen Tagen mehr und mehr Verstöße gegen die im Minsker-Friedensabkommen vereinbarte Waffenruhe gegeben, sagte NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg im Interview mit dem Bericht aus Berlin. Russland suche nach einem Grund, um die Ukraine angreifen zu können.