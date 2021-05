Die perfekte Welle können Surfer jetzt im Schweizer Kanton Wallis erleben. In der ersten Wellenbrecher-Anlage des Landes können 20 verschiedene Wellentypen eingestellt werden.

Ja, so kennt man das, mit den Beach Boys die Welle reiten! Jetzt aber bekommt das ganze einen neuen Dreh. Surfen mitten in den Alpen, schneebedeckte Gipfel statt Palmenstrand, der neue Wavepool in Sion im Kanton Wallis macht es möglich. Fabienne Sutter, Surferin im Schweizer Nationalteam: "Mega cool. Das ist wirklich die perfekte Welle. Und man kann sicher sein, dass sie kommt. Man kann voll gut trainieren, es ist ein Traum."



Der zweigeteilte Pool ist 90 Meter lang und produziert 20 Wellentypen, von der Anfänger Waikiki-Welle bis zum Malibubrecher. Bis zu zwei Meter hoch können die Wellen werden. Und wer hat's erfunden? Ein Schweizer aus dem Wallis - Adam Bonvin, Surfanlage Alaia Beach in Sion: "Surfen war nur in den Ferien möglich und kaum war ich wieder zu Hause, hat es mir sofort gefehlt. Vor sieben Jahren habe ich dann so eine Wellenanlage gesehen und gedacht: Das ist es, das kann man doch auch in der Schweiz machen."

Und so könnte aus der Ski-Nation künftig auch eine Surf-Nation werden. Dafür müssen die Eidgenossen nicht einmal mehr ans Meer reisen.