Südwest-Messe gut besucht

Die Südwest-Messe in Villingen-Schwenningen geht am Sonntagabend zu Ende. Die Erwartungen der Ausstellerinnen und Aussteller waren anfangs nicht besonders hoch. Umso mehr freut es den Geschäftsführer der Südwestmesse, Jan Goschmann, dass viele ihre Umsatzziele schon nach wenigen Messetagen übertreffen konnten. Es gebe offenbar einen großen Nachholbedarf bei den Menschen, so Goschmann gegenüber dem SWR. In den vergangenen zwei Jahren war die große Messe wegen der Pandemie ausgefallen. Das Interesse an den Themen Energie und Elektromobilität sei außergewöhnlich hoch gewesen. Möglicherweise sei das eine Auswirkung des Kriegs in der Ukraine, sagte er. Bis Sonntagmittag hatten gut 60.000 Menschen die Messe besucht.