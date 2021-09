per Mail teilen

Am Donnerstag startet in Villingen-Schwenningen (Schwarzwald-Baar-Kreis) die Südwest Messe "spezial". Die Sonderausgabe der Messe widmet sich den Themenschwerpunkten Bauen, Handwerk und Energie. Rund 90 Aussteller informieren über Neu- oder Umbau, Sanierung oder Renovierung sowie über Klimaschutz und Energiewende. Vor allem im Bereich Baustoffe ist der Markt derzeit stark in Bewegung. Die Südwest Messe "spezial" dauert bis zum Sonntag.