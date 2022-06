Die Südwest Messe in Villingen-Schwenningen, die größte Regionalmesse in Süddeutschland, öffnet am Samstag wieder ihre Tore auf dem Messegelände in Schwenningen.

Nach der mehrjährigen Pause wegen der Corona-Pandemie findet die Südwest Messe wieder statt. Neun Tage lang, vom 11. bis 19. Juni 2022, können Besucherinnen und Besucher sich auf der Verbrauchermesse über alle möglichen Themen rund um Haushalt, Landwirtschaft, Handwerk, Technik, Energie, Gesundheit, Mode und Genuss informieren. Besucherinnen und Besucher der Messe können direkt vor Ort die Produkte testen. Michael Kienzler Über 400 Aussteller in 14 Messehallen Die über 400 Aussteller informieren vor Ort über Trends und Neuheiten auf dem Markt, stehen für Beratungsgespräche bereit und geben den Besucherinnen und Besuchern die Möglichkeit, Produkte zu testen und auch direkt zu kaufen. Die Messe ist eine Art Treffpunkt und Marktplatz in der Region. Sonderschauen geben informative Einblicke In der Sonderschau "Inklusion" vermittelt der Blinden- und Sehbehindertenverein Südbaden e.V. Menschen mit und ohne Sehbehinderung Eindrücke von deren Problemen im Alltag und besonderen Hilfsmitteln. Die Polizei versucht mit dem kriminalpräventiven Theaterstück "Hallo Oma, ich brauch Geld!", vor allem ältere Menschen für aktuelle Betrugsmaschen zu sensibilisieren, wie den "falschen Polizeibeamten, Enkeltrick und Einschleichdiebstahl". Der Zoll klärt über Reisefreimengen, Bargeld, Waffen und Artenschutz auf. In kurzen Vorträgen informiert die Handwerkskammer über Förderprogramme rund ums Haus, energetisches Sanieren und erneuerbare Energien. Außerdem soll noch über Barrierefreiheit und Einbruchssicherheit gesprochen werden. Alles rund ums Hobby Eine mobile Boulderwand lädt zum Probeklettern und Ausprobieren der Trendpsortart ein. Freundinnen und Freunde von Modelleisenbahnen können bei einer 42 Meter langen Modellbahnanlage mit Mini-Lokomotiven ihrem Hobby frönen. Um den Genuss geht es dagegen bei Brotback-Workshops und im Afrikanischen Dorf auf der Südwest Messe. Angebote auf dem Freigelände Auf dem Freigelände der Messe werden die neusten Technologien und Arbeitsgeräte für den landwirtschaftlichen Gebrauch präsentiert. Mit dem Kinderland gibt es auch einen extra Bereich für kleine Messebesucherinnen und -besucher, mit eigenen Programmpunkten zur Unterhaltung. Die Südwest Messe findet bereits zum 61. Mal in Villingen-Schwenningen statt. Der Eintritt für Erwachsene liegt bei 7 Euro, ermäßigt bei 5 Euro.