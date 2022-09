Südbaden wartet auf angepassten Impfstoff

Im Ortenaukreis soll der neue Impfstoff ab dem 16. September im Kreisimpfzentrum in Lahr eingesetzt werden. Ende September schließt das Zentrum, dann übernehmen die Hausärzte.

In Freiburg gibt es gar kein Impfzentrum mehr, hier soll der angepasste Impfstoff ebenfalls von den Ärzten verabreicht werden.

Anders die Situation im Landkreis Waldshut: hier ist ab morgen wieder der Impf-Bus unterwegs und ab dem Wochenende wohl auch mit dem neuen Impfstoff.

Im Landkreis Lörrach ist der angepasste Impfstoff ab kommender Woche zu bekommen – im Stützpunkt in Maulburg und durch Teams, die unterwegs sind.

In Villingen-Schwenningen und Rottweil wartet man noch und will dann informieren.