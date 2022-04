per Mail teilen

Wie das Landesgesundheitsamt meldet, sind die Coronafallzahlen in Südbaden weiter gestiegen. Stand Montag haben nun alle Kreise die 500-er Marke überschritten. Tuttlingen, das als einziger Kreis noch darunter lag, verweist laut Gesundheitsamt inzwischen auf eine 7-Tagesinzidenz von 535. Am höchsten ist der Wert aktuell in Lörrach mit 764,7, gefolgt von Freiburg mit 744,8.