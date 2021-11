Südbadische Sozialtage beschäftigen sich mit Solidarität

Die ökumenischen Südbadischen Sozialtage vom 8. bis 21. November widmen sich in diesem Jahr dem Thema Solidarität. Die zentrale Frage bei den Veranstaltungen sei, wie man trotz der aktuellen coronabedingten Herausforderungen solidarisch handeln könne, teilten die badische evangelische Landeskirche und die Erzdiözese Freiburg am Dienstag mit. Beispielweise soll es um den Umgang mit Menschen gehen, die sich nicht impfen lassen, oder auch um eine bessere Ausstattung von Pflegeberufen. Eröffnet werden die Sozialtage mit einem Gottesdienst mit Weihbischof Christian Würtz und Prälatin Dagmar Zobel am kommenden Montag in Freiburg.