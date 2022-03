Suche nach verschollenem Kind erfolgreich

per Mail teilen

Eine große Suchaktion nach einem fünfjährigen Mädchen ist am Dienstag in Königsfeld (Schwarzwald-Baar-Kreis) glücklich zu Ende gegangen. Das Kind hatte beim Versteckspiel mit seiner Mutter am Nachmittag die Orientierung verloren und sich im Wald verlaufen. Zunächst suchten Angehörige, Nachbarn und eine hinzugerufene Polizeistreife erfolglos nach der 5-Jährigen. Weitere Polizeieinheiten sowie Suchhunde, Kräfte vom Deutschen Roten Kreuz und der Feuerwehr, eine Drohne und ein Polizeihubschrauber kamen zum Einsatz. Zahlreiche Freunde und Bekannte der Familie unterstützten die Rettungskräfte bei der Suche. Erst gegen Abend wurde das kleine Mädchen wiedergefunden. Es war wohlauf.