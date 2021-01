Die Suche nach einem atomaren Endlager ist noch ganz am Anfang. Geeignet sind Gesteinsschichten, die tief genug sind und in die kein Wasser dringen kann. Die Fehler von Gorleben will man nicht wiederholen und setzt auf Information.

Wo soll der deutsche Atommüll endgültig gelagert werden? Viele Jahre lang hieß die Antwort auf diese Frage "Gorleben“. Doch mittlerweile wurde die Suche nach einem atomaren Endlager neu gestartet. Die zuständige Bundesgesellschaft für Endlagerung (BGE) hat jetzt in einem ersten Schritt 90 Teilgebiete ausgewiesen, die möglicherweise in Frage kommen. Gesteinsuntergrund im Schwarzwald geeignet Viele davon befinden sich in Südbaden. In weiten Teilen des Schwarzwaldes besteht der Untergrund aus Granit, Gneis und anderen kristallinen Gesteinen, die laut BGE zumindest theoretisch günstige geologische Voraussetzungen bieten, um stark radioaktive Abfälle für mindestens eine Million Jahre zu lagern. Für den Regierungsbezirk Freiburg haben die Behörden von Land und Bund am Dienstag über den aktuellen Stand der Suche informiert. Großes Interesse an der digitalen Informationsveranstaltung Um die 200 Interessierte hatten sich mit ihrem Laptop oder Smartphone in die Online-Konferenz eingeklingt. Sie beteiligten sich mit zahlreichen Fragen. Beispielsweise wollten sie wissen, wie sicher ein Endlager vor terroristischen Angriffen ist. Auch, dass der Oberrheingraben ein Erdbebengebiet ist, hat die Menschen beschäftigt. Erdbebengefahr nicht per se ein Ausschlusskriterium Steffen Kanitz, einer der Geschäftsführer der Bundesgesellschaft für Endlagerung, gab nur bedingt Entwarnung. Er sagte, dass Erdbebengegenden nur dann berücksichtigt würden, wenn sie eine gewisse Klassifizierung hätten. Alle seismischen Aktivitäten, die unter diesem Level lägen, würden erst im Laufe des Verfahrens aufgegriffen. Verfahren dauert noch bis 2031 Nach den ersten Untersuchungen, so die BGE, würden jetzt noch weitere Gutachten folgen. Je nach Ergebnis könnten dann einzelne Regionen als Endlager ausgeschlossen werden. Eine endgültige Entscheidung gibt es erst in zehn Jahren.