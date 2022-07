Suche nach 14-jähriger Schülerin aus Gottenheim

per Mail teilen

Dass Jugendliche verschwinden können, ist zunächst nichts Ungewöhnliches. Wer weiß schon, was im Kopf von Heranwachsenden vorgeht. Da kann es schon mal sein, dass ohne Bescheid zu geben, eine Nacht bei einer Freundin geschlafen wird. Doch spätestens am nächsten Morgen sollte der Anruf kommen. Bei einer Familie in Gottenheim im Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald ist dieses Lebenszeichen allerdings ausgeblieben, und das jetzt schon seit vier Tagen. Seit vergangenen Donnerstag wird die 14-jährige Ayleen vermisst. Das Mädchen ist wie vom Erdboden verschluckt. Gabi Krings berichtet.