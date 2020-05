per Mail teilen

Im Fernsehen ist er erst am Sonntagabend im Ersten zu sehen, im Offenburger Autokino aber schon am Mittwochabend um 20:30 Uhr: der neueste SWR-Tatort mit dem Titel "Du allein".

Der neue SWR Tatort: "Du allein" mit Richy Müller und Felix Klare ist exklusiv in ausgewählten Autokinos im ganzen Südwesten zu erleben. Am Mittwochabend läuft er im Autokino auf dem Gelände der Messe Offenburg. Es ist das einzige in Südbaden. 300 Autos finden dort Platz.

Dauer 3:01 min Den neuen Tatort gucken durch die Windschutzscheibe in Offenburg Im Fernsehen ist er erst am Sonntagabend im Ersten zu sehen, im Offenburger Autokino aber schon am Mittwochabend um 20:30 Uhr: der neueste SWR-Tatort mit dem Titel "Du allein".

Die Stuttgarter Kommissare Thorsten Lannert und Sebastian Bootz werden in ihrem 25. Fall von Autor Wolfgang Stauch und Regisseurin Friederike Jehn unter hohen Druck gesetzt. Es geht um einen Heckenschützen, der seine Opfer offenbar willkürlich aussucht, um Mord auf offener Straße, um eine anonyme Geldforderung und um Drohungen.

Mit dem Tatort: "Du allein" nimmt Carolina Vera Abschied von der Rolle der Staatsanwältin Emilia Álvarez. Seit dem ersten Einsatz der Stuttgarter Kommissare 2008 war sie an deren Seite, die vertrauensvolle und produktive Zusammenarbeit zwischen Ermittlern und Staatsanwaltschaft ein Markenzeichen der Stuttgarter Teams.