Viele Unwettereinsätze: Sturmtief Nasim zieht über Südbaden

Unfälle, umgestürzte Bäume und ein Stromausfall: Etwa 75 Einsätze wegen des Sturms, das ist die Bilanz des Polizeipräsidiums Freiburg von der Nacht auf Freitag.

Wegen des Sturms in Südbaden hat das Polizeipräsidium Freiburg in der Nacht auf Freitag etwa 75 Einsätze registriert. In Endingen am Kaiserstuhl (Kreis Emmendingen) kollidierten zwei Fahrzeuge, nachdem eine Windböe den Anhänger eines der Autos erfasst hatte.

Fast fünf Stunden kein Strom

Im Buchenbacher Ortsteil Falkensteig im Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald fiel für knapp fünf Stunden der Strom aus. In Müllheim (ebenfalls Kreis Breisgau-Hochschwarzwald) stürzte ein Baum auf ein Fahrzeug und in Freiburg krachte ein Baum auf den Anhänger eines Autos, während in Breisach am Rhein der Sturm Ziegel von einem Haus wehte. Verletzt wurde laut Polizei bisher niemand.

Auch ein Schaf litt unter dem Sturm

Mit dem Wetter zu kämpfen hatte auch ein Schaf in Eichstetten am Kaiserstuhl (ebenfalls Kreis Breisgau-Hochschwarzwald). Laut Polizei fiel es wegen des andauernden Windes immer wieder um und konnte nicht mehr selbst aufstehen. Ein Schäfer musste ihm dabei helfen.

Unterbrechung der Breisgau-S-Bahn

Am Donnerstagnachmittag sind bereits mehrere Bäume auf die Gleise der Breisgau-S-Bahn gestürzt. Die Folge: Unterbrechungen, Zugausfälle, viele wartende Fahrgäste. Seit Freitagmorgen ist die Strecke wieder frei. Ab dem Freiburger Hauptbahnhof ist trotzdem ein Ersatzverkehr mit Bussen eingerichtet, denn die Strecke zwischen Freiburg und Breisach ist gesperrt. Laut Bahn kann die Sperrung bis zum späten Vormittag dauern. Auch im Ortenaukreis zwischen Hausach (Ortenaukreis) und St. Georgen im Schwarzwald (Schwarzwald-Baar-Kreis) befindet sich ein Baum auf den Gleisen. Hier gibt es inzwischen auch eine Busverbindung. Aktuelle Informationen gibt es auf der Internetseite der Bahn.

Stromausfälle auch in der Ortenau

Auch im Kinzigtal im Ortenaukreis gab es am Donnerstag mehrere Stunden lang keinen Strom. Wie das Elektrizitätswerk Mittelbaden mitteilt, waren die Gemeinden Hornberg, Mühlenbach, Wolfach und Oberwolfach betroffen. Bäume waren auf Freileitungen gefallen. Außerdem waren mehrere Strommasten umgeknickt.

Wettervorhersage: Das nächste Sturmtief kommt

In der Nacht hat sich der Sturm etwas gelegt. Für Freitag gibt es aber wieder Unwetterwarnungen für den Südschwarzwald. Nach Nasim kommt im Laufe des Tages Tief Ortrud aus Frankreich nach Südbaden. Aktuelle Wettervorhersagen gibt es hier.