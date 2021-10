Höllentalbahn wieder frei - weiter Verspätungen möglich

Die Zugstrecke zwischen Hinterzarten und Seebrugg ist laut Bahn wieder befahrbar. Es muss aber weiter mit Verspätungen und Zugausfällen gerechnet werden.

Ein Zug der Breisgau-S-Bahn war am Donnerstagmorgen von einem umgestürzten Baum gestoppt worden. Die Oberleitung wurde beschädigt. Da der Zug bei Hinterzarten (Kreis Breisgau-Hochschwarzwald) in einem Waldgebiet stand, musste die Feuerwehr sich mit Motorsägen einen Zugang zu den Gleisen verschaffen. Erst dann konnten die etwa 80 Fahrgäste aus der Bahn geholt werden. Verletzt wurde offenbar niemand.

Zugverkehr wieder angelaufen

Der Streckenabschnitt zwischen Hinterzarten und Seebrugg ist inzwischen wieder frei. Es müsse aber in nächster Zeit noch mit Verspätungen und einzelnen Zugausfällen gerechnet werden, teilt die Bahn in ihrem Online-Reiseplaner mit. Gleiches gilt für die Strecke zwischen Sankt Georgen und Villingen-Schwenningen (Schwarzwald-Baar-Kreis). Aktuelle Informationen der Bahn finden Sie hier.

Windböen mit über 160 Stundenkilometern

Seit vier Uhr früh gingen am Donnerstag bei der Polizei zahlreiche Notrufe ein. In den Höhenlagen und vor allem auf dem Feldberg wurden Windgeschwindigkeiten bis 163 Kilometer pro Stunde gemessen. Allein in den Kreisen Lörrach und Breisgau-Hochschwarzwald mussten die Polizei und Feuerwehr mindestens 70 mal ausrücken.

Bäume, Äste und Steine auf der Fahrbahn sorgen für Unfälle

Betroffen von Sturmschäden sind vor allem der Hochschwarzwald und die Baar, aber auch tiefere Lagen. Weil Bäume oder Äste die Fahrbahn versperrten, kam es im anlaufenden Berufsverkehr zu einigen Unfällen mit Blechschäden. Bei Titisee-Neustadt prallte ein Auto gegen einen umgefallenen Baum. Ebenso bei Triberg (Schwarzwald-Baar-Kreis): Dort brach durch eine starke Sturmböe ein am Straßenrand stehender Baum ab und fiel direkt vor ein Auto einer 26-Jährigen. Die Frau blieb bei dem folgenden Zusammenstoß unverletzt.

Auch auf der B31 im Höllental, auf der B500 bei Waldau und auf der B315 zwischen Titisee und Lenzkirch (alle Kreis Breisgau-Hochschwarzwald) gab es Unfälle. Auf der B317 bei Schönau (Kreis Lörrach) fuhr ein Auto gegen einen Steinbrocken, der die Straße gestürzt war. Feuerwehren und Straßenmeistereien sind vielerorts im Einsatz, um die Straßen freizuräumen. Die Polizei rät zu erhöhter Vorsicht.

Tribünendach in Todtnau abgedeckt

In Todtnau (Kreis Lörrach) deckte der Sturm ein Dach der Tribüne am Sportplatz ab und wehte einen Anhänger gegen zwei Autos. In Bürchau im Kleinen Wiesental fiel ein Baum auf eine Stromleitung, ohne dass es deswegen zu Stromausfällen gekommen wäre. Auch in Laufenburg im Kreis Waldshut blockierte ein Baum, den der Sturm umgeworfen hatte, eine Straße.

Stromausfälle in der Ortenau

Im Ortenaukreis ist es am Donnerstagmorgen wegen des Sturmtiefs zu mehreren Stromunterbrechungen gekommen. Betroffen waren die Stadt Kehl sowie die Gemeinden Wolfach und Hornberg. Bäume waren auf Freileitungen gestürzt.

Im Kreis Emmendingen war die Kreisstraße 5109 (Gscheidstraße) am Vormittag aufgrund von umgestürzten Bäumen im Ortsteil Freiamt-Keppenbach vollgesperrt. Feuerwehr, Forst und Straßenmeisterei waren im Einsatz, mussten diesen aufgrund der Gefährdungslage jedoch abbrechen. Die Kreisstraße wird voraussichtlich erst im Laufe des Freitags wieder freigegeben.