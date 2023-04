Sturm legt Bahnstrecken in Freiburg und im Schwarzwald lahm

Orkanböen von bis zu 115 Stundenkilometern sind am Freitagnachmittag über den südlichen Schwarzwald hinweggefegt. Mehrere Bäume stürzten auf Bahngleise und stoppten den Zugverkehr.

Bei Friedenweiler (Breisgau-Hochschwarzwald) war ein Regionalzug gegen einen Baum gefahren. Dieser war aufgrund des Sturms auf die Gleise gefallen. Durch die Kollision habe der Baum in der Oberleitung Feuer gefangen, so die Bundespolizei. Der Lokführer und eine Reisende wurden leicht verletzt.

Nach Angaben des Deutschen Roten Kreuzes wurden 41 der 52 Menschen im Zug von Freiburg nach Löffingen mit Bussen weiter transportiert. Elf Fahrgäste organisierten sich ihre Weiterfahrt privat. Neben zahlreichen Rettungskräften waren auch zwei Rettungshubschrauber im Einsatz.

Der Sturm sorgte am Freitag für Chaos im Bahnverkehr. SWR

Höllentalbahn gesperrt

Die Strecke der Breisgau-S-Bahn (Höllentalbahn) musste am Freitagmittag zwischen dem Freiburger Hauptbahnhof und Titisee-Neustadt (Kreis Breisgau-Hochschwarzwald) gesperrt werden. Auch Verbindungen zwischen den Bahnhöfen Seebrugg und Titisee sowie Villingen (Schwarzwald-Baar-Kreis) und Titisee fielen aus. Laut Deutscher Bahn waren mehrere Bäume auf die Gleise gestürzt. Im Freiburger Osten riss ein umgefallener Baum die Oberleitung der Zugstrecke herunter. Die Reparaturarbeiten dauern noch an. Ein Schienenersatzverkehr ist eingerichtet. Wie lange die Strecke gesperrt bleibt, ist noch unklar.

Dieser umgestürzte Baum im Freiburger Stadtteil Oberau hat auf der benachbarten Bahnstrecke eine Oberleitung heruntergerissen. SWR Jan Lehmann

Behinderungen auf weiteren Bahnstrecken in Südbaden

Auch zwischen Friesenheim und Lahr (Ortenaukreis) gab es am Freitag Ausfälle und Verspätungen, weil ein Baum auf die Strecke gestürzt war. Die Strecke zwischen Villingen und Donaueschingen (Schwarzwald-Baar-Kreis) war betroffen, ist aber wieder befahrbar. Auf vielen Strecken fuhren die Züge vorsorglich langsamer.

Das Unwetter hat in Schwanau-Allmannsweier einen großen Schaden angerichtet: Das Dach eines Hotels wurde durch eine starke Windböe abgedeckt kamera24

Sturm deckt Hoteldach in der Ortenau ab

Allgemein sind in Südbaden viele Bäume umgestürzt. Verletzt wurde nach bisherigen Erkenntnissen niemand. Allein im Bereich des Polizeipräsidiums Offenburg hat es wegen des Unwetters aber bisher 19 Einsätze gegeben. In den meisten Fällen ebenfalls wegen umgestürzter Bäume. In Schwanau-Allmannsweier (Ortenaukreis) wurden Teile eines Hoteldaches abgedeckt. Der Sturm soll laut Deutschem Wetterdienst bis Samstagmittag andauern, aber bereits am Freitagabend abklingen.