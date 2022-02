Kaum Sturmschäden

Sturmtief „Ylenia“ hat in der Nacht in Südbaden kaum größere Schäden angerichtet. Laut Polizei sind im Hochschwarzwald vereinzelt Bäume auf Straßen gestürzt, die von den Feuerwehren weggeräumt werden mussten. Verletzt wurde dabei niemand. Größere Schäden an Gebäuden sind bislang nicht gemeldet worden. Laut Deutschem Wetterdienst gab es vor allem in exponierten Lagen orkanartige Böen. Auf dem Feldberg (Kreis Breisgau-Hochschwarzwald) wurden in der Nacht Windgeschwindigkeiten von bis zu 125 km/h gemessen.