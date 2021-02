per Mail teilen

Straßburg will gegen die Luftverschmutzung ankämpfen und hat jetzt einen Fahrplan aufgestellt. 2028 soll schrittweise der Großraum Straßburg frei von Dieselfahrzeugen sein.

