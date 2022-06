Krankenhaus macht zu

Das Loreto-Krankenhaus in Stühlingen im Kreis Waldshut wird geschlossen. Das hat der Gesundheitsverbund des Landkreises Konstanz mitgeteilt. Der stationäre Betrieb im Krankenhaus wird eingestellt. Das ambulante Angebot im Versorgungszentrum wird vorerst weiter betrieben. Es soll zukünftig vom Klinikum Hochrhein in Waldshut übernommen werden. Ende Juli 2022 soll es so weit sein, die Mitarbeitenden wurden informiert. Zuletzt hat sich der Personalmangel immer weiter zugespitzt. Von August an sei deshalb keine ausreichende medizinische Versorgung mehr möglich. Betriebsbedingte Kündigungen soll es keine geben. Die rund 100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sollen motiviert werden an einem anderen Standort des Verbundes weiterzuarbeiten, sagte Geschäftsführer Bernd Sieber.