Über Gastronomie, Tourismus oder Schulen wird viel diskutiert. Immer wieder gibt es neue Forderungen und Regeln. Von den Hochschulen und den vielen Studierenden hört man wenig. Wir haben nachgefragt.

Monika belegt im zweiten Semester den Studiengang "Nachhaltige technische Systeme". Mit Laptop auf dem Schoß und Maske im Gesicht sitzt sie zusammen mit einer Freundin vor der Uni-Bibliothek. Das Studium hat sie sich anders vorgestellt, erzählt sie: "Ich dachte, das wird die beste Zeit im Leben, man lernt neue Leute kennen, genießt das Studentenleben, aber das ist so gar nicht so jetzt."

Seit März 2020 kaum Präsenzlehre

Monika hat bisher nur eine einzige Veranstaltung in der Uni gehabt. Alles andere lief online. Denn schon seit gut einem Jahr gibt es eigentlich keine Präsenzveranstaltungen an der Uni Freiburg. Ausnahmen gibt es, wenn spezielle Räume oder Geräte notwendig sind. Dann dürfen Laborpraktika zum Beispiel stattfinden - mit Sondergenehmigung, unter Auflagen. Etwa 480 solche Veranstaltungen gab es im vergangenen Wintersemester an der Uni Freiburg. Gleichzeitig gab es circa 4.500 Online-Veranstaltungen mit vielen tausend Online-Meetings, Onlineklausuren und abgerufen Videos.

An vielen Stellen läuft es besser

Für die Studierenden ist das nicht leicht: "Schade, dass man halt immer zu Hause hockt und das alles nur am Laptop angucken kann", sagt eine Studentin; eine andere meint: "Ich verbringe viel zu viel Zeit an meinem Laptop". Immerhin laufen die Onlineplattformen inzwischen gut. Die Professorinnen und Professoren hätten sich gut umgestellt, sagen die Studentinnen. Aber ihnen fehlt der soziale Kontakt zu den anderen Studierenden, genauso der direkte Austausch mit den Lehrenden.

Online kann direkten Austausch nicht ersetzen

"Der soziale Kontakt fehlt total. Das ist das, was wirklich am meisten fehlt. Die Inhalte bekomme ich auch so, aber der Austausch im Hörsaal ist einfach nicht da." Sandra, studiert im sechsten Semester Medienmanagement

Das hat auch eine Umfrage der Universität unter den Studierenden ergeben. Die Unileitung würde auch gerne möglichst bald wieder Veranstaltungen in Präsenz anbieten. Dafür müssten jedoch alle Hochschulangehörigen geimpft werden. Die Beschäftigten der Universität gehören zur dritten Priorisierungsgruppe. Sie sind damit bald impfberechtigt. Aber, bemängelt Michael Schwarze, der neue Prorektor für Studium und Lehre an der Uni Freiburg: "Das gilt leider bislang nicht für die Studierenden. Solange wir die Studierendenschaft nicht durchimpfen können, solange haben wir auch für das nächste Semester Ungewissheit, ob wir wirklich in dem Maße Präsenzunterricht anbieten können, wie wir das gerne machen würden."

Universitätsleitung fordert Impfungen für Studierende

Deswegen fordert Schwarze, dass auch Studierende bald geimpft werden. Und er kritisiert - genauso wie andere Hochschulleitungen auch - die bundesweiten Regelungen für Hochschulen grundsätzlich, konkret das Bundesinfektionsschutzgesetz. Denn dieses würde eindeutig von Schulen ausgehen. Es gebe keine Differenzierung zwischen Hochschulen und Schulen.

Teststrategie nicht eins zu eins übernehmen

Dabei seien zum Beispiel die vielen verschiedenen Uni-Veranstaltungen nicht mit Unterricht in einem festen Klassenverband vergleichbar. Die Teststrategie könne damit nicht eins zu eins von Schulen übernommen werden. Schwarze hofft, dass die Regelungen bald angepasst werden und auch, dass nach und nach mehr Präsenzlehre möglich ist. Immerhin: Die neue Corona-Verordnung des Landes erlaubt für Hochschulen Präsenzveranstaltungen im Freien. Für Monika wäre so etwas auf jeden Fall eine Option: "Ich fände das super. Ich bin gerne im Freien."